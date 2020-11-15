перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер нового фильма Стивена Содерберга — «Пусть говорят» с Мерил Стрип 18:44
В. Новиков / пресс-служба правительства Москвы В Москве до конца года откроют три станции МЦД. Еще 14 — до конца следующего
В Москве до конца года откроют три станции МЦД. Еще 14 — до конца следующего 18:00
Дмитрия Хрусталева вывели из комы. Врачи назвали его предварительный диагноз Обновлено в 17:22
В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими останками 16:57
В Минске против демонстрантов применили газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие 16:44
Снуп Догг объявил конкурс молодых музыкантов. Победитель запишет с ним песню 16:20
Neuhausengroup/Wikipedia Прототип вакуумного поезда Hyperloop достиг скорости в 1000 километров в час
Прототип вакуумного поезда Hyperloop достиг скорости в 1000 километров в час 15:30
Белорусы возмутились отношению рэпера Моргенштерна к протестам в стране 15:17
Власти Москвы потратят 252 млн рублей на расширение базы данных системы распознавания лиц 14:51
В Петербурге завели дело на подростков, нападавших на мигрантов. Они хотели «зачистить» город 13:24
PxHere Росавиация проверит «Победу» из‑за акции пилотов в поддержку Дзюбы
Росавиация проверит «Победу» из‑за акции пилотов в поддержку Дзюбы 12:47
В России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса 11:43
Опрос: только половине россиян удается совмещать работу и личную жизнь 11:21
Сильвестр Сталлоне сыграет в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна 10:23
Российское правительство может разрешить точечный въезд мигрантов для работы на стройках 9:41
Дэвид Финчер создаст мини-сериал о «культуре отмены»
Дэвид Финчер создаст мини-сериал о «культуре отмены» 9:08
Власти Бельгии разрешили местному Санта-Клаусу нарушать карантин Вчера в 21:17
Городские чайки подстроились под школьные обеды, чтобы добывать себе еду Вчера в 20:54
Смерть Армена Джигарханяна, новый рекорд по COVID-19 в России и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
TikTok проведет 3G в деревню под Омском. Там живет студент, который выходит в Zoom, сидя на дереве Вчера в 18:58
Отключить рекламу

Вышел трейлер нового фильма Стивена Содерберга — «Пусть говорят» с Мерил Стрип

Семён Гудошников
Сегодня в 18:44

HBO Max опубликовал первый официальный трейлер «Пусть говорят» («Let Them All Talk») — нового фильма Стивена Содерберга с Мерил Стрип в главной роли.

Сюжет расскажет о знаменитой писательнице, которая отправляется в путешествие со старыми подругами (их играют Кэндис Берген и Дайан Уист). Дамы хотят повеселиться и залечить старые раны, но задуманное портит племянник писательницы (Лукас Хеджес), который оказывается связан с ее литературным агентом (Джемма Чан).

Сценарий картины написала Дебора Эйзенберг. Фильм выйдет на HBO Max 12 декабря.

Во время пандемии Содерберг успел написать три новых сценария и возглавить комитет по восстановлению кинопроизводства США. А его картина «Заражение», в которой рассказывается об охватившем человечество вирусе, на какое‑то время стала самой популярной в различных рейтингах (например, в рейтинге «Кинопоиска»).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Мерил Стрип
Стивен Содерберг
Лукас Хеджес
Джемма Чан
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить