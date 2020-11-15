Сюжет расскажет о знаменитой писательнице, которая отправляется в путешествие со старыми подругами (их играют Кэндис Берген и Дайан Уист). Дамы хотят повеселиться и залечить старые раны, но задуманное портит племянник писательницы ( Лукас Хеджес ), который оказывается связан с ее литературным агентом (Джемма Чан).

Сценарий картины написала Дебора Эйзенберг. Фильм выйдет на HBO Max 12 декабря.

Во время пандемии Содерберг успел написать три новых сценария и возглавить комитет по восстановлению кинопроизводства США. А его картина «Заражение», в которой рассказывается об охватившем человечество вирусе, на какое‑то время стала самой популярной в различных рейтингах (например, в рейтинге «Кинопоиска»).