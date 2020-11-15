В Москве до конца года откроют три новые станции Московских центральных диаметров — Подольск (на МЦД-2), Ховрино-2 (на будущем МЦД-3) и Крешино (на будущем МЦД-4). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

На станциях уже завершили строительство или реконструкцию платформ. Сейчас там идут отделочные работы.

Еще 14 станций диаметров планируют открыть в 2021 году. По словам Бочкарева, все новые станции «объекты совершенно иного класса, фактически вокзалы», а число пассажиров на МЦД с каждым днем растет.