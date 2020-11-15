В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с останками человека

В городе Киренск Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими останками. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

На одной из дорог города местные жители нашли череп и кости. Правоохранители начали проверку по факту находки.

По одной из версий, подрядчик, обслуживающий дорогу, собрал грунт рядом с кладбищем, по другой — песок доставили из карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.

В октябре в одном из помещений немецкого форта «Штайн» в Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями. Позже выяснилось, что останки там складывала организация, которая с 2013 года занималась в регионе археологическими изысканиями на строительных объектах.