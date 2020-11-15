В Минске против демонстрантов применили газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие

В Минске проходит традиционная протестная акция. На этот раз она посвящена погибшему художнику Роману Бондаренко. Силовики применили против демонстрантов газ и светошумовые гранаты, передает «Интерфакс». По сообщениям очевидцев, рядом с метро Пушкинская проходят массовые задержания. В автозаки попали десятки человек, среди них есть журналисты. Правозащитники насчитали на акциях по всей республике более 200 задержанных.

Одну женщину рядом с Пушкинской ранило в ногу осколком светошумовой гранаты. Есть и другие пострадавшие — TUT.by опубликовал видео, на котором силовики несут женщину в скорую — она находится без сознания.

The Village Беларусь поделился кадрами, снятыми рядом с Пушкинской. Молодой человек лежит без сознания, когда правоохранители пытаются оказать ему помощь. В каком состоянии находятся пострадавшие и что с ними случилось, не сообщается.

Пожалуй, главный центр сегодняшних минских протестов — так называемая площадь Перемен. Это двор на улице Червякова в центре Минска, популярный среди оппозиционеров. Именно здесь в одном из домов жил погибший Роман Бондаренко. Перед своей смертью он вышел во двор, чтобы помешать людям в гражданской одежде и масках снять красно-белые ленты с забора. Неизвестный толкнул Бондаренко, он ударился головой и умер вечером того же дня в больнице. В МВД назвали случившееся бытовым конфликтом. На площади Перемен собрались несколько тысяч человек. Против них также применили свтошумовые гранаты, «Интерфакс» сообщает о нескольких пострадавших. Демонстранты вступили с силовиками в противостояние и смогли на некоторое время их оттеснить.

Позже правоохранители взяли площадь в окружение и начали массовые задержания. TUT.by сообщает, что демонстрантов уводят в автозаки десятками.