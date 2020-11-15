Снуп Догг объявил конкурс молодых музыкантов. Победитель запишет с ним песню

Чтобы принять участие в состязании, нужно зарегистрироваться на сайте , который Снуп запустил совместно с музыкальными продюсерами Анно Домини и Гейбом Шиллингером. После регистрации конкурсантам небходимо загрузить свои песни, которые потом будут бороться за первенство.

Снуп Догг запустил конкурс молодых музыкантов, победитель которого получит возможность записать с рэпером песню. Об этом сообщает NME.

В жюри вошли рэперы, среди которых Kurupt, Mistah Fab, Ras Kass и Killah Priest из Wu-Tang Clan. Конкурс продлится до февраля следующего года. Победители также получат в качестве призов деньги и пожизненный доступ к бесплатным битам.

Ранее Снуп Догг выпустил новую мобильную игру называется Snoop Dogg’s Rap Empire, суть которой — построение музыкальной карьеры и создание своей звукозаписывающей студии. Приложение доступно для Android.