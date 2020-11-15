Белорусы возмутились отношению рэпера Моргенштерна к протестам в стране

Жители Беларуси раскритиковали Моргенштерна за его высказывания о протестах в стране. В ответ рэпер записал серию сторис в инстаграме, в которых подробнее объяснил свою позицию.

Артист 14 ноября дал концерт в Минске, во время которого в публике кто‑то из посетителей развернул флаг белорусских оппозиционеров. Из‑за этого Моргенштерн прервал выступление с просьбой не приплетать политику к его шоу. Он призвал просто хорошо провести время в этот вечер, не вспоминая о сложной ситуации в стране.

«Вы же понимаете к кому вы пришли на концерт? Мне на то, что происходит у меня в стране ***** (все равно), ребята. Я не хочу притворяться героем-рыцарем, я не ****** Юрий Дудь», — сказал Моргенштерн во время выступления.

После того, как в адрес музыканта начали поступать сообщения с критикой, он решил прокомментировать ситуацию в соцсети.

«Чуваки, я вам сразу прямо сказал, мне абсолютно ***** (все равно), что у вас происходит. Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть. Я ненавижу политику. Не приписывайте меня ко всем этим политическим движухам», — заявил рэпер.

Исполнитель отметил, что «один из самых телеграм-каналов Беларуси» перевернул его слова, выставив музыканта в невыгодном свете.

Ранее Моргенштерн появился на церемонии вручения премии GQ. На сцене он слово в слово повторил речь, которую Оксимирон произнес восемь лет назад.

Моргенштерн получил награду в номинации «Музыкант года». Рэпера номинировали «за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом «Легендарная пыль». Он обошел Little Big, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлота.