перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Белорусы возмутились отношению рэпера Моргенштерна к протестам в стране 15:17
Власти Москвы потратят 252 млн рублей на расширение базы данных системы распознавания лиц 14:51
Дмитрия Хрусталева вывели из комы. Коронавируса у него не обнаружили 13:49
В Петербурге завели дело на подростков, нападавших на мигрантов. Они хотели «зачистить» город 13:24
PxHere Росавиация проверит «Победу» из‑за акции пилотов в поддержку Дзюбы
Росавиация проверит «Победу» из‑за акции пилотов в поддержку Дзюбы 12:47
В России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса 11:43
Опрос: только половине россиян удается совмещать работу и личную жизнь 11:21
Сильвестр Сталлоне сыграет в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна 10:23
Российское правительство может разрешить точечный въезд мигрантов для работы на стройках 9:41
Дэвид Финчер создаст мини-сериал о «культуре отмены»
Дэвид Финчер создаст мини-сериал о «культуре отмены» 9:08
Власти Бельгии разрешили местному Санта-Клаусу нарушать карантин Вчера в 21:17
Городские чайки подстроились под школьные обеды, чтобы добывать себе еду Вчера в 20:54
Смерть Армена Джигарханяна, новый рекорд по COVID-19 в России и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
TikTok проведет 3G в деревню под Омском. Там живет студент, который выходит в Zoom, сидя на дереве Вчера в 18:58
Дмитрия Хрусталева госпитализировали Вчера в 18:13
Певчие птицы способны запоминать голоса почти с такой же точностью, как люди Вчера в 17:47
Гарри Стайлз стал первым мужчиной, попавшим на обложку Vogue в одиночку Вчера в 17:26
Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы
Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы Вчера в 16:40
В Петербурге художники распишут стены домов в поддержку жертв домашнего насилия Вчера в 16:18
Компания Noveto Systems представила технологию, передающую звук индивидуально без наушников Вчера в 15:40
Отключить рекламу

Белорусы возмутились отношению рэпера Моргенштерна к протестам в стране

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:17

Жители Беларуси раскритиковали Моргенштерна за его высказывания о протестах в стране. В ответ рэпер записал серию сторис в инстаграме, в которых подробнее объяснил свою позицию.

Артист 14 ноября дал концерт в Минске, во время которого в публике кто‑то из посетителей развернул флаг белорусских оппозиционеров. Из‑за этого Моргенштерн прервал выступление с просьбой не приплетать политику к его шоу. Он призвал просто хорошо провести время в этот вечер, не вспоминая о сложной ситуации в стране.

«Вы же понимаете к кому вы пришли на концерт? Мне на то, что происходит у меня в стране ***** (все равно), ребята. Я не хочу притворяться героем-рыцарем, я не ****** Юрий Дудь», — сказал Моргенштерн во время выступления.

После того, как в адрес музыканта начали поступать сообщения с критикой, он решил прокомментировать ситуацию в соцсети.

«Чуваки, я вам сразу прямо сказал, мне абсолютно ***** (все равно), что у вас происходит. Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть. Я ненавижу политику. Не приписывайте меня ко всем этим политическим движухам», — заявил рэпер.

Исполнитель отметил, что «один из самых телеграм-каналов Беларуси» перевернул его слова, выставив музыканта в невыгодном свете.

Ранее Моргенштерн появился на церемонии вручения премии GQ. На сцене он слово в слово повторил речь, которую Оксимирон произнес восемь лет назад.

Моргенштерн получил награду в номинации «Музыкант года». Рэпера номинировали «за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом «Легендарная пыль». Он обошел Little Big, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлота.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить