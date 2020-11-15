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Дмитрия Хрусталева вывели из комы. Коронавируса у него не обнаружили

Семён Гудошников
Сегодня в 13:49

Телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева вывели из комы, его состояние стабильное. Об этом Пятому каналу рассказала его менеджер Анна Тригуб.

Она уточнила, что коронавируса у Хрусталева не обнаружили. «Состояние стабильное, опасность миновала», — добавила представительница актера.

По данным Mash, соведущего «Вечернего Урганта» уже выписали из больницы, и он находится у мамы в Репино.

Дмитрия Хрусталева госпитализировали накануне в больницу № 40 в Сестрорецке. СМИ сообщали, что его состояние оценивалось как тяжелое, артиста ввели в искусственную кому. По предварительной информации, писал Mash, у Хрусталева была интоксикация.

Дмитрий Хрусталев — российский актер и телеведущий. Он известен зрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, «Вечерний Ургант», «Танцуй» и многим другим. Раньше он играл в КВН — был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга».

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