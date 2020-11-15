В Петербурге завели дело на подростков, нападавших на мигрантов. Они хотели «зачистить» город

В Петербурге завели уголовное дело подростков, которые нападали на мигрантов, среди которых дворники и бездомные. Об этом сообщает «Бумага».

По данным МВД, двух 17-летних учеников школы № 380 и 16-летнего студента техникума «Автосервис», где учат на автомехаников, задержали 12 ноября. По статье о разбое подросткам грозит до 10 лет колонии. Один из подозреваемых сейчас находится под подпиской о невыезде, еще двоих отпустили из отдела полиции без каких‑либо ограничений.

Задержанные подростки оказались неонацистами, известными по прозвищам Алеша Черный, Женя Шмайсер (в честь немецкого автомата времен Второй мировой войны) и Безжалостный убийца. Они совершили несколько нападений на мигрантов и бездомных — в основном пожилых. У своих жертв они также требовали деньги, а некоторые дворники пожаловались на то, что их травили газом.

В день задержания, 12 ноября у несовершеннолетних была запланирована акция «Зачистка Петербурга от нерусских». Они встретились вечером у станции метро «Кировский завод» и избили несколько человек. Во время допроса подростки рассказали, что акцию предложил им провести молодой человек по прозвищу Гестапо, который сам на «зачистку» не пришел. В день встречи он якобы простудился.