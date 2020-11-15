В России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 130 человек меньше вчерашнего показателя, ставшего рекордным.

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской и Свердловской областях, Красноярском крае, Ростовской и Воронежской областях.