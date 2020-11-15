В России за сутки выявили 22 572 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 130 человек меньше вчерашнего показателя, ставшего рекордным.
Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской и Свердловской областях, Красноярском крае, Ростовской и Воронежской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 925 825. За последние сутки вылечились 14 456 человек, за все время — 1,4 млн. За сутки умерли 352 пациента, за все время — 33 186.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 53,9 млн человек, 1,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (10,9 млн). Далее Индия (8,8 млн), Бразилия (5,8 млн) и Франция (1,9 млн).