Сильвестр Сталлоне сыграет в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

Сталлоне опубликовал видео, в котором рассказал, что едет поработать над проектом. Он отметил, что уже видел отснятый материал и назвал его «невероятным». Позже он удалил ролик, но когда о его заявлении написали в СМИ, он снова подтвердил в соцсети свое участие.

Актер Сильвестр Сталлоне примет участие в «Отряде Самоубийц» режиссера Джеймса Ганна. Об этом он сообщил в инстаграме.

Актер не стал уточнять, какая именно роль ему досталась. Известно, что Ганн завершил съемки в феврале этого года, после чего начал заниматься постпродакшном.

Сталлоне уже работал с Ганном над второй частью «Стражей Галактики». Актер исполнил роль Стакара Огорда, бывшего лидера опустошителей.

Новый «Отряд самоубийц» станет перезапуском серии, а не продолжением. Оригинальная картина вышла в прокат в 2016 году и собрала около 746 млн долларов, несмотря на крайне слабые оценки критиков и зрителей. Именно из‑за негативных отзывов студии Warner Bros. пришлось пересмотреть свои дальнейшие планы на кинофраншизу.