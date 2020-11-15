Российское правительство может разрешить точечный въезд мигрантов для работы на стройках

Правительство России может разрешить точечный въезд мигрантов для работы на стройках, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова передает ТАСС.

По его словам, недостаток рабочей силы возник после введения на стройках ограничений по профилактике коронавируса. Часть мигрантов уехала к себе домой и сейчас не может вернуться. Хуснуллин отметил, что проблема нехватки людей набирает угрожающие масштабы.

«Конечно, в период, когда количество заболевших пока не стабилизировалось, мы не можем рисковать — многие обращаются с просьбами открыть границу для мигрантов. Но мы ищем пути, возможности [сделать это] хотя бы точечно», — сказал вице-премьер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество трудовых мигрантов в Москве сократилось на 40% в 2020 году. В результате возникла нехватка кадров в жилищно-коммунальной сфере, власти начали привлекать людей из других регионов России.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать осужденных к принудительным работам, чтобы компенсировать дефицит трудовых мигрантов. Среди плюсов этого решения он отметил низкую стоимость оплаты такого труда.

Принудительные работы назначают с 2017 года как смягчение наказания и замену неотбытой части лишения свободы. В середине 2019 года такое уголовное наказание отрабатывали примерно 3000 человек. Тогда во ФСИН говорили, что эта цифра еженедельно увеличивается в среднем на 200 человек.