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Дэвид Финчер создаст мини-сериал о «культуре отмены»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:08

Режиссер Дэвид Финчер работает на мини-сериалом, посвященным проблеме «культуры отмены» (cancel culture). Об этом он рассказал в интевью The Telegraph.

Финчер заявил, что в проекте будет поднят вопрос о том, по каким меркам общество оценивает чьи‑либо извинения. Он считает, это проблемная тема, которая соответствует проблемным временам.

«Если ты приносишь извинения, но никто в это не верит, означает ли это, что ты попросил прощения?» — сказал режиссер.

«Культурой отмены» называют явление, при котором личности или компании бойкотируются из‑за публично порицаемых поступков или противоречивых высказываний. По версии австралийского словаря английского языка Macquarie, понятие стало выражением 2019 года.

Ранее стало известно, что Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт на четыре года со стриминговым сервисом Netflix. По его словам, будущее его проектов во многом зависит от того, как зрители примут фильм «Манк». Черно-белая картина рассказывает о сценаристе Хермане Манкевиче, который написал сценарий фильма «Гражданин Кейн». Премьера на платформе состоится 4 декабря.

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