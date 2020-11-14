Певчие птицы способны запоминать голоса почти с такой же точностью, как люди

Нейрофизиологи обнаружили у зебровых амадин — певчих птиц из семейства ткачиковых — умение быстро запоминать и различать голоса в среднем сорока сородичей, причем даже незнакомых. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

По словам ученых, у социальных видов птиц есть эпизодическая пространственная память: они умеют считать и мыслить в социальном ключе, а также решать сложные головоломки. «Открытие у них хорошей памяти на голоса стало очередным свидетельством того, что многие птицы не уступают приматам в умственных способностях», — говорится в исследовании.

Чтобы понять, могут ли амадины отличать сородичей друг от друга и как хорошо они помнят голоса других птиц, ученые посадили двадцать особей в клетки и установили там несколько кормушек с аудиодинамиками. Когда птица касалась кормушки клювом, воспроизводились звуки и песни, исполняемые другими амадинами. Через несколько секунд после нажатия она либо получала корм, либо оставалась ни с чем. Исход зависел от того, чей голос воспроизводился.

Все амадины научились запоминать голоса, связанные с доступом к пище. К тому же они могли держать эту информацию в течение долгого времени. Причем их память на голоса оказалась не хуже, чем у человека или высших приматов.

Каждая особь в среднем запоминала примерно 42 голоса. Исследователи пришли к выводу, что способность различать голоса играет крайне важную роль в жизни амадин.