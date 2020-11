Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы

View this post on Instagram

Мэр города заявил, что это больше напоминает вывеску или объявление на фасаде, а не произведение искусства. Кроме того, надпись не согласовали с администрацией, поэтому ее в любом случае нужно закрасить. Мнения насчет художественной ценности изображения разделились среди жителей, но большинство все равно посчитали его незаконным.

В галерее Шейнмана, свою очередь, настаивают, что «Truth Be Told» — это искусство, его публичная демонстрация защищена законом, а решение его закрасить — цензура. Ник Кейв заявил, что реакция жителей Киндерхука только доказывает, что люди задумываются над расовой несправедливостью.

«Это произведение искусства. Это свобода слова. Это не сложно», — сказал артист.

5 ноября Ник Кейв выпустил сольный концерт «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace» в качестве фильма. 20 ноября выступление выйдет на виниле. Он отыграл этот концерт в одиночку в лондонском концертном зале Alexandra Palace. «Idiot Prayer» стал завершением трилогии фильмов «20 000 Days on Earth» и «One More Time with Feeling».