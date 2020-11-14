Стрит-арт Ника Кейва в поддержку BLM закрасят из‑за споров о художественной ценности работы

Стрит-арт, посвященный теме расовой несправедливости, который музыкант Ник Кейв создал в городке Киндерхук штата Нью-Йорк закрасят из‑за споров о художественной ценности изображения. Об этом сообщает Dazed.
Кейв во время летних протестов Black Lives Matter написал фразу «Truth Be Told» («Правду говорят») на фасаде местной художественной школы, филиала Манхэттенской галереи Джека Шейнмана. Цель стрит-арта была «разжечь внутри городского сообщества диалог о расовой несправедливости и полицейской жестокости». Вместо этого люди начали спорить о законности такого рисунка.
Мэр города заявил, что это больше напоминает вывеску или объявление на фасаде, а не произведение искусства. Кроме того, надпись не согласовали с администрацией, поэтому ее в любом случае нужно закрасить. Мнения насчет художественной ценности изображения разделились среди жителей, но большинство все равно посчитали его незаконным.
В галерее Шейнмана, свою очередь, настаивают, что «Truth Be Told» — это искусство, его публичная демонстрация защищена законом, а решение его закрасить — цензура. Ник Кейв заявил, что реакция жителей Киндерхука только доказывает, что люди задумываются над расовой несправедливостью.
«Это произведение искусства. Это свобода слова. Это не сложно», — сказал артист.
5 ноября Ник Кейв выпустил сольный концерт «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace» в качестве фильма. 20 ноября выступление выйдет на виниле. Он отыграл этот концерт в одиночку в лондонском концертном зале Alexandra Palace. «Idiot Prayer» стал завершением трилогии фильмов «20 000 Days on Earth» и «One More Time with Feeling».