Компания Noveto Systems представила технологию, передающую звук индивидуально без наушников

В технологии используется модуль трехмерного зондирования, который определяет местонахождение и отслеживает положение уха, отправляя звук с помощью ультразвуковых волн. По заявлению компании, звук можно услышать в стереофоническом или трехмерном режиме, который создает окружение в 360 градусов вокруг человека.

Компания Noveto Systems представила разработку SoundBeamer, которая передает звук слушателю индивидуально без использования наушников. Об этом сообщает Associated Press .

Во время подключения к SoundBeamer пользователь сохраняет возможность слышать, что происходит вокруг, благодаря тому, что уши ничем не заблокированы. При этом звук от плеера слышит только он.

Представители Noveto надеются, что в будущем офисные работники смогут слушать музыку или проводить звонки, не мешая окружающим. Технологию планируют представить в качестве продукта к концу следующего года.