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Михаил Иосилевич/Facebook Жителю Нижнего Новгорода не разрешили сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге
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Жителю Нижнего Новгорода не разрешили сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:43

В Нижнем Новгороде суд отказал основателю местного храма Летающего макаронного монстра Михаилу Иосилевичу в иске — он просил разрешить ему сфотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге. Об этом сообщает агентство правовой и судебной информации.

Мужчина дважды пытался сфотографироваться на загранпаспорт с дуршлагом на голове. В первый раз в отделе по вопросам миграции сделали снимок, но позже сообщили, что из‑за сбоя в системе фото пропало, и пригласили на повторную съемку. При этом во второй раз его отказались фотографировать в дуршлаге.

В иске Иосилевич указал, что дуршлаг является головным убором пастофариан и по религиозным убеждениям он обязан его носить. Согласно материалам дела, он не выполнил требования к фотографии на паспорт, из‑за чего ему было отказано в выдаче документа.

Истец попросил суд признать незаконным решения органов МВД о прекращении дела о выдаче ему загранпаспорта. Однако суд отклонил его иск.

«Административным истцом не представлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага. Таким образом, основания для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина за пределами РФ с цифровой фотографией с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали», — говорится решении суда.

Михаил Иосилевич — известный в Нижнем Новгороде бизнесмен. Четыре года назад он открыл в городе храм Летающего макаронного монстра и даже официально зарегистрировал религиозную организацию в Министерстве юстиции. В 2019 году ему удалось получить водительские права, на которых он сфотографирован с дуршлагом на голове.

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