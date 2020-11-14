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Россияне стали чаще покупать комнатные растения на фоне пандемии

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:52

Жители России стали больше тратиться на комнатные растения на фоне введения новых ограничений из‑за коронавируса, говорится в исследовании аналитиков «Райффайзенбанка». Об этом сообщает ТАСС.

В октябре клиенты банка потратили на растения и инвентарь 305 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в сентябре. Средний чек покупки в минувшем месяце составил 1258 рублей. Минимальная трата была 20 рублей, и самая крупная — 6280 рублей.

«Горожане таким образом компенсируют недостаток общения с природой. Пандемия коронавируса и самоизоляция только обострили это чувство», — заявили представители Райффайзенбанка.

Ранее исследователи выяснили, что во время карантина люди стали чаще смотреть на кошек и собак в инстаграме. Кроме того, соблюдающие режим изоляции стали чаще заводить питомцев.

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