На земную орбиту вернулась старая лунная ракета США

Исследователи NASA заметили, что 8 ноября объект временно стал земным спутником, попав в гравитационную ловушку планеты. Им оказался разгонный блок ракеты Atlas Centaur, которую запустили еще в 1966 году. Согласно ученым, объект медленно сделает две петли вокруг Земли и возобновит свой путь к Солнцу.

На орбиту Земли вернулась старая ракета, которую запустили США. Об этом сообщает Space.com.

Впервые Atlas Centaur был замечен телескоп Pan-STARRS1, и ученые обратили внимание на его кривизну. Специалисты из Центра изучения околоземных объектов при NASA тогда заподозрили, что это не обычный астероид.

20 сентября 1966 года ракета подбросила корабль Surveyor 2 на траекторию Луны. Во время маневра около спутника Земли один корректирующий двигатель не сработал, из‑за чего спускаемый аппарат начал падать на поверхность Луны и 23 сентября разбился всего в 130 км от места предполагаемой посадки.

Ранее сотрудники NASA впервые нашли воду на светлой стороне Луны. Исследователям пока неизвестно, можно ли использовать ее в качестве ресурса.