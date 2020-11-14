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В Великобритании от коронавируса умер серийный убийца Питер Сатклифф

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:15

В тюрьме «Франкленд» в Великобритании от коронавируса умер серийный убийца Питер Сатклифф, известный как «йоркширский потрошитель». Об этом сообщил The Guardian.

Сатклифф умер в возрасте 72 лет после почти 40 лет заточения. Он был приговорен к двадцати пожизненным срокам за убийство 13 женщин и попытку убить еще семерых в конце 1970-х годов. Часть своего срока он провел в тюрьме «Паркхерст» на острове Уайт, а затем был перемещен в тюрьму в графстве Дарем.

По словам сотрудника тюрьмы, Сатклифф скончался в университетской больнице Северного Дарема, расположенной недалеко от «Франкленда». Пациент страдал ожирением и диабетом и отказывался от лечения. За две недели до смерти у него подозревали сердечный приступ.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что считает правильным, что Сатклифф умер «за решеткой». «Мысли премьер-министра сегодня с теми, кто потерял свои жизни, с выжившими, с семьями и друзьями жертв Сатклиффа», — сказал он.

«Йоркширский убийца» совершал свои преступления между 1975 и 1980 годами. Он нападал на женщин и безжалостно убивал их с помощью молотка и отвертки. Самой юной его жертве было всего 16 лет. Сатклифф был задержан случайно — за фальшивые номера на машине.

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