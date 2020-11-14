Стриминговый сервис Netflix запустил сервис коротких видео со смешными фрагментами из фильмов. Он называется Fast Laughs, сообщил TechCrunch.

В ленте показывают вертикальные ролики с отрывками из картин и сериалов, которые можно найти в каталоге Netflix. Также в Fast Laughs можно найти видео из ютьюб-канала «Netflix is a Joke» и скетчи стендап-комиков.

Цель проекта — помочь подписчикам стримингового сервиса выбрать фильм или шоу для просмотра. Каждый видеоролик на платформе будет длиться от 15 до 45 секунд — за это время зрители смогут решить, хотят ли они добавить шоу или кино в свой список на Netflix.

Понравившиеся клипы можно будет оценить с помощью эмодзи, а также поделиться ими с друзьями в социальных сетях. Пока Fast Laughs работает только в тестовом режиме у небольшого числа пользователей iOS, но в ближайшее время появится у большего числа подписчиков.

Как отмечают журналисты, Fast Laughs предполагается как своеобразный конкурент TikTok. Netflix — не первая компания, которая пытается соперничать с популярным приложением. Ранее свои сервисы коротких видео представили Instagram, Snapchat и Facebook.