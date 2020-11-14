ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» перенесли в онлайн. Зал, где должны были пройти кинопоказы, опечатан

Все кинопоказы и мероприятия в рамках ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» в Петербурге перенесли в онлайн. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе киносмотра.

Это случилось после того, как полиция и сотрудники Роспотребнадзора сначала сорвали открытие мероприятия, а затем опечатали здание, где должны были проходить кинопоказы. Полицейские утверждают, что кинофестиваль был организован с нарушениями, однако создатели «Бок о бок» с ними не согласны.

Они уверяют, что сотрудников киносмотра проверяли термометром, а жалобы на отсутствие проветривания помещения и неправильную утилизацию масок и перчаток неправомерны, так как кинопоказ 12 ноября не состоялся — соответственно, проветривать было незачем, а утилизировать попросту нечего.

По мнению организаторов «Бок о бок», ЛГБТ-кинофестиваль мог быть сорван по заказу неизвестных злоумышленников, а протокол правоохранительных органов не соответствует действительности.

«В течение последних двух недель до фестиваля мы и площадка подвергались массированному давлению различных органов: нескончаемым проверкам всего и вся, вызовами в Прокуратуру и полицию. Кроме того, мы полагаем, что плановые или внеплановые проверки Роспотребнадзора не проводятся в сопровождении трех десятков полицейских и с оцеплением нескольких кварталов вокруг», — сказали представители киносмотра.

Депутат Виталий Милонов подтвердил сегодня в эфире телеканала «Дождь», что это он инициировал проверку Роспотребнадзора и сорвал мероприятие. Ранее о его причастности к инциденту сообщали представители «Бок о бок».

Вечером 12 ноября ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» должен был открыться в Петербурге на территории пространства «Пальма». Однако мероприятие пришлось отменить из‑за визита сотрудников Роспотребнадзора и полиции, которые в грубой форме потребовали освободить помещение. Организаторы киносмотра назвали срыв показа «абсурдом и полным цирком».