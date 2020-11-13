В Петербурге женщина потеряла документы для химиотерапии. Их нашли после поста в инстаграме

В Петербурге женщине помогли найти документы для химиотерапии, которые она забыла на остановке. Об этом сообщает «Бумага».

Юлия Плескачевская рассказала в инстаграме, что 17 ноября ее матери, Надежде Ивановой нужно было идти на неотложную комиссию для химиотерапии, куда нужно было принести документы.

«Весь день надеялись, что позвонят, телефон ее есть в справках, но тишина. Мама в панике», — написала Плескачевская.

Ее пост разошелся по соцсетям за несколько часов, и позже ей написала сотрудница «Пассажиравтотранса» и пообещала связать с работником автопарка. Дочь Ивановой рассказала, что сейчас документы уже нашлись.