Вышел тизер второго сезона «Дома с прислугой»

Вышел тизер продолжения сериала «Дом с прислугой» М.Найта Шьямалана. Второй сезон выйдет 15 января 2021 года на Apple TV+.

Первый сезон вышел в ноябре 2019 года и рассказывал о супругах, которые переживают смерть своего трехмесячного ребенка. Станислав Зельвенский написал для «Афиши Daily» рецензию после первых трех серий, также мы разбирали фанатские теории и разговаривали со сценаристом, режиссером и актерами.

Сюжет второго сезона пока не раскрывается. В сериале снялись Лорен Амброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.