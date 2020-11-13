Lego выпустит свой самый большой набор. Это модель Колизея из 9000 деталей

Компания Lego представила свой самый большой набор. Это модель римского Колизея, которая состоит из 9 036 деталей, говорится на сайте.
Игрушечный Колизей 27 см в высоту и 59 см в ширину. Модель полностью повторяет основную конструкцию оригинального здания. Продукт поступит в продажу 27 ноября, в «черную пятницу». В России набор будет стоить 43 999 рублей.
«Колизей» опередил по количеству деталей «Тысячелетний сокол» из кинофраншизы «Звездные войны». Модель вымышленного космического корабля состоит из 7 541 детали.
Компания Lego также планирует выпустить набор для сборки легендарной гитары Fender Stratocaster, на которой играли Джими Хендрикс, Джордж Харрисон и Эрик Клэптон. Концепцию для новой модели придумали фанаты Lego на ежегодном конкурсе концептов, который проводит производитель конструктора.