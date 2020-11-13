Lego выпустит свой самый большой набор. Это модель Колизея из 9000 деталей

Компания Lego представила свой самый большой набор. Это модель римского Колизея, которая состоит из 9 036 деталей, говорится на сайте.

Игрушечный Колизей 27 см в высоту и 59 см в ширину. Модель полностью повторяет основную конструкцию оригинального здания. Продукт поступит в продажу 27 ноября, в «черную пятницу». В России набор будет стоить 43 999 рублей.