В Магадане больше месяца не могли найти кандидатов на пост мэра города. 12 ноября городская дума наконец объявила, что заявки на конкурс подали семь человек. Среди них — автогонщица Оксана Яковлева и руководитель похоронного бюро Александр Шарабаев, сообщило «МБХ медиа».

Оба кандидата, о которых удалось узнать изданию, не живут в Магадане — Яковлева готова переехать туда из Красноярска, а Шарабаев — из Томска. Стать кандидатами на пост мэра их побудило одно желание — приносить пользу людям.

«Я посмотрела, что на мэра Магадана в октябре не было заявок и задалась вопросом: почему так происходит? Неужели все хотят легких путей? А поскольку я человек решительный, я подумала: а кто, если не я?!» — сказала Оксана Яковлева.

Она — известная автогонщица, в 2016 году ставшая чемпионкой страны по дрэг-рейсингу в классе переднеприводных автомобилей, а также юрист. Девушка специализируется на защите прав потребителей, освобождении автомобилей из‑под залога, снятии с них ареста и уголовных делах по экономическим спорам.

В прошлом году об Оксане писали в СМИ после того, как она намеренно получила, а после оспорила более 90 штрафов ГИБДД — юрист сделала это для того, чтобы привлечь внимание к правовой коллизии, которая позволяет избежать штрафов, зарегистрировав машину на ребенка.

На посту мэра Яковлева намерена «делать добро» и много работать. «Именно работать, а не обещать», — говорит она и обещает стать жестким руководителем, «который не будет терпеть халатность, который не позволит уничтожать природные ресурсы, который крайне негативно относится к нарушению законодательства и несоблюдению прав людей».

Конкурентом автогонщицы на выборах может стать руководитель филиалов «Единой диспетчерской службы ритуальных услуг» в Томске, Новосибирске и Кузбассе Александр Шарабаев. Он планирует отказаться от зарплаты мэра в пользу благотворительности.

На Колыме Шарабаев хочет создать министерство счастливой жизни. Ведомство займется вопросами психологического здоровья населения и повышением уровня оптимизма. В случаях проигрыша в конкурсе мужчина продолжит масштабировать свой бизнес.

Некоторые жители Магадана критикуют кандидатуру Шарабаева, называя его «кандидатом, которого продвигает похоронная мафия». Против «Мистера Ритуала» даже создали петицию — правда ее на данный момент подписали всего пять человек.