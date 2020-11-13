Уилл Смит представил трейлер реюнион-шоу артистов сериала «Принц из Беверли-Хиллз»

В спецвыпуске примут участие Татьяна Али, Кэрин Парсонс, Джозеф Марселл , Дафни Максвелл Рид и Альфонсо Рибейро. Участники обсудят работу над шоу, вспомнят истории со съемок и исполнят знаковые номера из «Принца из Беверли-Хиллз».

Актер Уилл Смит представил трейлер шоу, в котором пройдет встреча артистов сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Его можно посмотреть на ютьюбе .

Премьера спешла состоится 19 ноября на стриминговой платформе HBO Max, которая также опубликовала все шесть сезонов сериала, выходивших с 1990-го по 1996 год.

В августе стало известно, что Уилл Смит начал работу на перезапуском «Принца из Беверли-Хиллз». В этот раз шоу будет мрачным и драматичным. На создание такой версии звезда оригинальной комедии вдохновился после просмотра трейлера, которое сделали поклонники. Позже The Hollywood Reporter сообщил, что Смит работает над спин-оффом комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз» о самом себе.