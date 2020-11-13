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Умер режиссер-эксперименталист Альдо Тамбеллини. Его называли пионером видео-арта

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:43

В городе Кембридж, в американском штате Массачусетс умер режиссер-эксперименталист Альдо Тамбеллини. Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на его подругу Анну Саламоне.

Пионер видео-арта скончался в больнице в возрасте 90 лет от осложнений после операции. Тамбеллини жил в Массачусетсе в середины 1970-х годов после того, как покинул Нью-Йорк, где прославился как художник-активист и новатор в области мультимедийных инсталляций.

Тамбеллини начал свою карьеру как скульптор в начале 1960-х и в дальнейшем попробовал себя в экспериментальном кино. В своих работах он изучал природу черного цвета. «Черный — это расширение сознания во всех направлениях. Черный — это осознание новой реальности», — писал он.

Среди работ Тамбеллини — мультимедийные инсталляции и перформансы, скульптуры и кинофильмы, театральные спектакли и видео-арт, а также более тысячи стихотворений. В своем творчестве он затрагивал темы космических исследований и расового неравенства.

«Мы потеряли титана», — прокомментировал новость о смерти режиссера куратор Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) Стюарт Комер.

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