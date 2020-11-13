Американские актеры прочитали рассказы Александра Цыпкина для его первой англоязычной аудиокниги

Рассказы прочитали исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сайнфелд» Джейсон Александер, звезда шоу Saturday Night Live Рейчел Дрэч, Тим Дейли из «Анатомии страсти», победительница конкурса «Мисс Америка» и актриса «Отчаянных домохозяек» Ванесса Уилльямс и другие.

Известные американские актеры прочитали десять рассказов писателя Александра Цыпкина для его первой англоязычной аудиокниги «Sammynolie and Other Stories». Об этом « Афише Daily » рассказали представители компании The Procko Group.

Переводом текстов занимался режиссер Пол Лазарус, работавший над сериалами «Друзья», «Беверли-Хиллз 90210», «Дурнушка Бетти» и «Все любят Рэймонда». Для музыкального оформления альбома использована музыка Бориса Гребенщикова.

Изначально «Sammynolie and Other Stories» был доступен только на сайте проекта, но теперь аудиокнигу можно послушать на всех основных музыкальных стриминговых платформах. Тексты рассказов можно найти на Amazon.