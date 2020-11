Американские актеры прочитали рассказы Александра Цыпкина для его первой англоязычной аудиокниги

Известные американские актеры прочитали десять рассказов писателя Александра Цыпкина для его первой англоязычной аудиокниги «Sammynolie and Other Stories». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании The Procko Group.

Рассказы прочитали исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сайнфелд» Джейсон Александер, звезда шоу Saturday Night Live Рейчел Дрэч, Тим Дейли из «Анатомии страсти», победительница конкурса «Мисс Америка» и актриса «Отчаянных домохозяек» Ванесса Уилльямс и другие.