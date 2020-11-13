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Disney отчиталась о 2,8 млрд долларов убытков за год на фоне пандемии

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:33

Компания Disney отчиталась о 2,8 млрд долларов убытков на фоне пандемии за год. Об этом говорится в опубликованном отчете за четвертый квартал и финансовый год, закончившийся 3 октября 2020 года.

Компания получила чистый убыток за год в размере 2,8 млрд долларов против чистой прибыли 10,4 млрд долларов в 2019 году. За последний квартал потери составили 710 млн долларов против прибыли в 777 млн долларов за тот же период годом ранее.

Выручка киностудии снизилась на 52%, до 1,6 млрд долларов, и операционная прибыль — на 61%, до 419 млн долларов. При этом аудитория стримингового сервиса Disney+ превысила 73 млн платных подписчиков против 57,5 млн к концу третьего квартала. По словам представителей корпорации, это намного больше, чем прогнозировалось в первый год работы.

Заработки подразделения, управляющего тематическими парками, круизными судами и выпускающего потребительские товары и видеоигры, упали в четвертом квартале на 61% — до 2,58 млрд долларов. Операционный убыток составил 1,098 млрд долларов против прибыли в 1,381 млрд долларов годом ранее.

Ранее компания Disney решила не выпускать в этом году сразу несколько фильмов собственного производства. Среди отложенных картин — «Черная Вдова», все части «Аватара» и «Звездных войн», а также «Смерть на Ниле» и «Главный герой».

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