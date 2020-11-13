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Американский художник организует первую мем-биеннале. Мемы могут прислать все желающие

Анастасия Цой
Сегодня в 18:15

Американский художник Анам Бахлам организует первую мем-биеннале. На ней мемы будут представлены как произведения искусства.

Выставки пройдут в декабре сразу в трех городах: Сиэтле, Далласе и Сиднее. Мемы покажут на больших экранах. Кроме них на биеннале будут выставлены картины и пройдут танцевальные вечеринки.

«Мем поднимает настроение, дает передышку и силы жить. Мемы бесплатны и безымянны, с их помощью я могу посмотреть на общество с несколько иной точки зрения», — сказал художник изданию Artnet. Он добавил, что хочет «воздать этим картинкам должное».

Отправить мем могут все желающие. Для этого нужно заполнить специальную форму до 22 ноября. Биеннале пройдет как офлайн, так и онлайн. Подробная информация — на сайте проекта.

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