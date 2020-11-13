Полет на другую планету в клипе Tihotiho «Формы тела»

Российская группа Tihotiho выпустила клип на песню «Формы тела». Посмотреть его можно на ютьюбе.

По сюжету видео главная героиня собирает вещи и улетает на планету под названием Калейдо. В этом ей помогает реклама туров на далекую планету, увиденная по телевизору.

«Это красочное видео о том, как много можно сказать друг другу с помощью музыки и танца. Текст этой песни зародился сразу в виде сюжета для клипа. История межгалактической любви показалась нам отличной иллюстрацией для идеи, которую мы хотели донести: если ты полностью погружаешься в музыку, тебе больше не нужны слова — просто двигайся в ритм, и тот, кто чувствует музыку вместе с тобой, поймет тебя», — рассказывают Tihotiho в описании к видео.