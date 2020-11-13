Бывшего капитана ФК «Рубин» посадили на 12 лет за создание финансовой пирамиды

В Казани суд приговорили бывшего капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова к 12 годам тюрьмы. Он признан виновным по делу о создании финансовой пирамиды КПК «РОСТ», передает ТАСС.

Обвинение вынесли еще шести фигурантам дела, они получили сроки от 9,5 до 13,5 лет. Их обвиняют сразу по трем статьям: в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и легализации преступных доходов. Свою вину подсудимые не признали.

Ущерб от финансовой пирамиды, которая имела 40 филиалов в 23 российских регионах, оценивается в 1,4 млрд рублей. Жертвами преступной схемы стали более 3600 человек.

Сергей Харламов пришел в ФК «Рубин» в 1990 году и выступал за этот клуб большую часть карьеры. С 1999 по 2004 годы он был капитаном команды.