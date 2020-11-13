Rotten Tomatoes представил рейтинг лучших сериалов 2020 года

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes обновил рейтинг 112 лучших сериалов 2020 года. Полный список доступен на сайте.

К середине сентября первое место заняла драма «Ход королевы», выходящая на стриминговом сервисе Netflix. Проект рассказывает о талантливой шахматистке с алкогольной и медикаментозной зависимостью. На втором месте оказался сериал «Клуб нянь» о подростках с предпринимательской жилкой, и тройку лидеров замыкает «4лен» о трудностях жизни в средней школе.

При отборе шоу в рейтинг учитывался коэффициент их свежести, которая зависит от оценки кинокритиков. В список попали не только новые сериалы, но и отдельные сезоны, которые выходили с января по ноябрь нынешнего года.

Топ-15 «Rotten Tomatoes» пока что выглядит следующим образом:

«Ход королевы» «Клуб нянь» «4лен» «Шиттс Крик» «Чувствую себя хорошо» «Чужие грехи» «Чем мы заняты в тени» «Долина соблазна» «Парки и зоны отдыха» «Птица доброго господа» «Долг/стыд» «Страна иммигрантов» «Живем сегодняшнем днем» «Лучше звоните Солу» «Пацаны»

Ранее список лучших сериалов обновил онлайн-сервис «Кинопоиск». Лучшим ТВ-шоу стал ситком «Друзья», а лучшим мультсериалом — «Гравити Фолз» Алекса Хирша. «Внутри Лапенко» возглавил топ российских многосерийных проектов.