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Rotten Tomatoes представил рейтинг лучших сериалов 2020 года

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:53

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes обновил рейтинг 112 лучших сериалов 2020 года. Полный список доступен на сайте.

К середине сентября первое место заняла драма «Ход королевы», выходящая на стриминговом сервисе Netflix. Проект рассказывает о талантливой шахматистке с алкогольной и медикаментозной зависимостью. На втором месте оказался сериал «Клуб нянь» о подростках с предпринимательской жилкой, и тройку лидеров замыкает «4лен» о трудностях жизни в средней школе.

При отборе шоу в рейтинг учитывался коэффициент их свежести, которая зависит от оценки кинокритиков. В список попали не только новые сериалы, но и отдельные сезоны, которые выходили с января по ноябрь нынешнего года.

Топ-15 «Rotten Tomatoes» пока что выглядит следующим образом:


  1. «Ход королевы»
  2. «Клуб нянь»
  3. «4лен»
  4. «Шиттс Крик»
  5. «Чувствую себя хорошо»
  6. «Чужие грехи»
  7. «Чем мы заняты в тени»
  8. «Долина соблазна»
  9. «Парки и зоны отдыха»
  10. «Птица доброго господа»
  11. «Долг/стыд»
  12. «Страна иммигрантов»
  13. «Живем сегодняшнем днем»
  14. «Лучше звоните Солу»
  15. «Пацаны»

Ранее список лучших сериалов обновил онлайн-сервис «Кинопоиск». Лучшим ТВ-шоу стал ситком «Друзья», а лучшим мультсериалом — «Гравити Фолз» Алекса Хирша. «Внутри Лапенко» возглавил топ российских многосерийных проектов.

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