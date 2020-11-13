В Москве начали готовить к сносу микрорайон Камушки

Жилой массив находится на юго-западе Пресненского района, напротив Москва-Сити, рядом с Третьим транспортным кольцом и Шмитовским проездом. Название Камушки пошло от старых Дорогомиловских каменоломен.

Малоэтажный микрорайон Камушки в Москве начали готовить к сносу. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Недавно жителей начали переселять по программе реновации в новые многоэтажные дома у перекрестка Шмитовского и Мукомольного проездов. Ранее сообщалось, что жители остались недовольны качеством нового жилья.

Согласно макетам «Большого Сити», на месте Камушек должно появиться несколько новых небоскребов.

В октябре в Жуковом проезде в Москве прошел снос здания промышленного холодильника, которое было построено еще до революции 1917 года. По данным «Архнадзора», на этой территории теперь возведут комплекс из двух 12-этажных строений.