Во Франции представили шорт-лист из пяти фильмов, которые могут поучаствовать в премии «Оскар». В том числе оскаровский комитет страны включил в список фильм «Милашки» о школьницах, занимающихся тверком, пишет Deadline.

Дебютная картина Маймуны Дукуре было тепло встречена французскими критиками, однако зрителям и пользователям в интернете она не слишком пришлась по душе: фильм обвинили в сексуализации 11-летних девочек (именно столько, по сюжету, героиням картины).

Скандал разгорелся после того, как Netflix сделал для продвижения фильма постер, на котором героини изображены в откровенных позах, одетые в короткие топы и шорты. В описании говорилось, что девочки-подростки исследуют свою женственность.

Пользователи призвали бойкотировать Netflix из‑за «Милашек» — в социальных сетях появился хештег #CancelNetflix, а петицию против выхода фильма подписали более 600 тыс. человек.

Среди отобранных французскими киноэкспертами картинами также есть «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Ты и я» Филиппо Менегетти, «Гагарин» Фанни Лиатар и Жереми Труийя и «ДНК» Майвенн Ле Беско. Комитет выберет одну из этих лент для выдвижения на «Оскар» 19 ноября.

Как пишет Deadline, в отборочной комиссии заседают режиссеры Мати Дьоп и Оливье Накаш, продюсеры Марк дю Понтавис и Анн-Доминик Туссен, агенты Кэрол Бартон и Джульетт Шрамек, руководитель Каннского фестиваля Тьерри Фремо, президент Unifrance Серж Тубиана и президент кинопремии «Сезар» Вероника Кайла.

Главная героиня фильма — 11-летняя Ами, приехавшая в Париж из Сенегала. В попытке убежать от проблем в семье она присоединяется к танцевальной группе «Милашки».