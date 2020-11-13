перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Александр Лукашенко: в Беларуси из‑за участия в протестах отчислили из вузов 300 студентов 17:47
Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус. Два оказались положительными 17:27
«Тотальный диктант» отказались проводить за границей после того, как автором текста стал Глуховский 17:15
Бывшего капитана ФК «Рубин» посадили на 12 лет за создание финансовой пирамиды 17:15
«Хлеб» и Кравц выпустили новый клип «Катя» 17:12
Rotten Tomatoes представил рейтинг лучших сериалов 2020 года
Rotten Tomatoes представил рейтинг лучших сериалов 2020 года 16:53
Instagram изменил интерфейс главной страницы — впервые за несколько лет 16:49
Мишель Гондри снимет фильм о любовном треугольнике между женщиной, мужчиной и черной дырой 16:35
От Франции на «Оскар» могут выдвинуть «Милашек» — вызвавший споры фильм о тверкающих школьницах 16:28
В Москве начали готовить к сносу микрорайон Камушки 16:09
«Академия звука» объявила финалистов музыкального конкурса 16:08
Premier Моргенштерн на премии GQ слово в слово повторил речь Оксимирона
Моргенштерн на премии GQ слово в слово повторил речь Оксимирона 16:07
«Атака кота»: SP4K и ЛСП выпустили совместный трек 15:26
Майк Шинода из Linkin Park записал ремикс на песню Deftones «Passenger» 15:24
Правительство продлило налоговые каникулы малому бизнесу 15:18
Meduza/YouTube На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского
На «Оскар» от России выдвинули фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского 15:02
Run the Jewels выпустили песню «No Save Point» — саундтрек к игре Cyberpunk 2077 14:54
В Петербурге разобрали мемориал врачам, погибшим от COVID-19 14:45
Miyagi & Andy Panda выпустили клип «Yamakasi». Он посвящен их родному Владикавказу 14:40
СМИ: у Дзюбы вымогали 5 млн долларов за видео с мастурбацией. Футболист отказался давать деньги 13:58
Отключить рекламу

«Академия звука» объявила финалистов музыкального конкурса

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:08

Команда проекта «Академия звука» объявила финалистов музыкального конкурса. Ими стали 20 участников, успешно показавших себя в процессе обучения.

В финал вышли: Иван Семенов (Москва), Кирилл Воробьев (Казань), Виктория Мандельштам (Калининград), Даниил Смахтин (Красноярск), Кристина Гартман (Пенза), Иван Ромашкевич (Санкт-Петербург), Валерия Барышникова (Пенза), Николай Комаров (Оренбург), Мария Малахова (Воронеж), Сергей Ермаков (Калуга), Мария Дроздова (Санкт-Петербург), Екатерина Шевелева (Москва), Михаил Хорев (Пенза), Мария Родичева (Москва), Инга Ильина (Серпухов), Владислав Востриков (Самара), Георгий Турченко (Самара), Устина Адамс (Санкт-Петербург), Полина Холодова (Барнаул), Артем Хаустов (Санкт-Петербург).

Всех финалистов ждет итоговый гала-концерт, где они представят записанные во время обучения песни. Те, кто окажется в десятке победителе, смогут заключить контракт на выпуск трека при поддержке международного лейбла. Кроме того, кто‑то из участников получит контракт с «ТНТ Music» — канал снимет клип и займется продвижением артиста.

«Ребята, попавшие в «Академию звука», теперь полностью готовы заниматься музыкой профессионально. Они знают все подводные камни и особенности музыкального рынка России. Они понимают, как организован процесс производства и реализации музыки, как готовить себя к выступлениям, как быть по-настоящему свободными творческими единицами, при этом оставаясь внутри целой огромной музыкальной индустрии», — отметил куратор образовательной части «Академии звука», музыкант и продюсер Андрей Рыжков.

Команда «Академии звука» напоминает, что молодые исполнители еще могут принять участие в дополнительном конкурсе. До 17 декабря любой музыкант от 18 до 35 лет может выложить на своей странице в «ВКонтакте» видеоролик с живым исполнением авторской песни и выиграть один из пяти призов от соцсети.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Иван Семенов
Кирилл Воробьев
Николай Комаров
Сергей Ермаков
Мария Дроздова
Владислав Востриков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить