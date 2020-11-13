Команда проекта «Академия звука» объявила финалистов музыкального конкурса. Ими стали 20 участников, успешно показавших себя в процессе обучения.

В финал вышли: Иван Семенов (Москва), Кирилл Воробьев (Казань), Виктория Мандельштам (Калининград), Даниил Смахтин (Красноярск), Кристина Гартман (Пенза), Иван Ромашкевич (Санкт-Петербург), Валерия Барышникова (Пенза), Николай Комаров (Оренбург), Мария Малахова (Воронеж), Сергей Ермаков (Калуга), Мария Дроздова (Санкт-Петербург), Екатерина Шевелева (Москва), Михаил Хорев (Пенза), Мария Родичева (Москва), Инга Ильина (Серпухов), Владислав Востриков (Самара), Георгий Турченко (Самара), Устина Адамс (Санкт-Петербург), Полина Холодова (Барнаул), Артем Хаустов (Санкт-Петербург).

Всех финалистов ждет итоговый гала-концерт, где они представят записанные во время обучения песни. Те, кто окажется в десятке победителе, смогут заключить контракт на выпуск трека при поддержке международного лейбла. Кроме того, кто‑то из участников получит контракт с «ТНТ Music» — канал снимет клип и займется продвижением артиста.

«Ребята, попавшие в «Академию звука», теперь полностью готовы заниматься музыкой профессионально. Они знают все подводные камни и особенности музыкального рынка России. Они понимают, как организован процесс производства и реализации музыки, как готовить себя к выступлениям, как быть по-настоящему свободными творческими единицами, при этом оставаясь внутри целой огромной музыкальной индустрии», — отметил куратор образовательной части «Академии звука», музыкант и продюсер Андрей Рыжков.

Команда «Академии звука» напоминает, что молодые исполнители еще могут принять участие в дополнительном конкурсе. До 17 декабря любой музыкант от 18 до 35 лет может выложить на своей странице в «ВКонтакте» видеоролик с живым исполнением авторской песни и выиграть один из пяти призов от соцсети.