Правительство продлило налоговые каникулы малому бизнесу

Предприятиям малого и среднего бизнеса продлили отсрочку по налогам еще на три месяца. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из‑за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца», — говорится на сайте правительства.

Речь идет о наиболее пострадавших отраслях: гостиничном и туристическом бизнесе, общепите, предприятиях в сфере культуры, развлечений, спорта, организации конференций и выставок.

29 октября президент России Владимир Путин предложил отсрочить малому и среднему бизнесу уплату налогов и страховых взносов еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий продлить на весь 2021 год.