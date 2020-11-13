Майк Шинода из Linkin Park записал ремикс на песню Deftones «Passenger»

Группа Deftones выпустила ремикс на свою песню «Passenger», который записал Майк Шинода из Linkin Park. Трек можно послушать на всех крупных стриминговых сервисах.
Композиция станет частью альбома ремиксов «Black Stallion». Пластинка выйдет в качестве дополнения к переизданию альбома «White Pony», которому в этом году исполнилось 20 лет. Полное собрание песен увидит свет 11 декабря.
Ранее Deftones представили ремикс на песню «Knife Pаrty» дуэта Purity Ring. Всего на «Black Stallion» будет 11 переработанных треков, над которыми работали DJ Shadow, Phantogram, Squarepusher, Роберт Смит из The Cure и другие.
В сентябре Deftones выпустили первый с 2016 года альбом «Ohms». Девятая пластинка коллектива состоит из десяти треков, часть из которых артисты представили в течение последних нескольких месяцев.