Майк Шинода из Linkin Park записал ремикс на песню Deftones «Passenger»

Группа Deftones выпустила ремикс на свою песню «Passenger», который записал Майк Шинода из Linkin Park. Трек можно послушать на всех крупных стриминговых сервисах.

Композиция станет частью альбома ремиксов «Black Stallion». Пластинка выйдет в качестве дополнения к переизданию альбома «White Pony», которому в этом году исполнилось 20 лет. Полное собрание песен увидит свет 11 декабря.