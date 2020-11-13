Над музыкой для Cyberpunk 2077 поработали многие известные артисты, среди которых A$AP Rocky, Нина Кравиц, COS и Conway, а также коллектив Refused, исполняющий в игре роль группы Samurai. Кроме того, персонажа по имени Лиззи Уиззи озвучила певица Граймс, которая вдобавок выпустила для проекта трек «4ÆM».

Работу над Cyberpunk 2077 ведет как минимум с 2013 года студия, подарившая миру игры серии «Ведьмак». CD Projekt Red впервые показала кадры геймплея в 2018 году. Действие проекта разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Игроков ждут открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Одну из важных ролей в Cyberpunk 2077 исполнит Киану Ривз.

В октябре выход игры перенесли уже в третий раз за год. Изначально она должна была выйти в апреле, затем релиз отложили до 17 сентября, потом — до 19 ноября, а теперь — до 10 декабря.