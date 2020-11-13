«Атака кота»: SP4K и ЛСП выпустили совместный трек

Музыканты SP4K и ЛСП выпустили совместный трек, который называется «Атака кота». Судя по всему, песня войдет в альбом SP4K «Катарсис», который выйдет 4 декабря.

«Атака кота — это fatality в схватке/Надо быть начеку, не ведитесь на лапки/Атака кота не доводит до драки/Цап-царап, и ты уже в катафалке», — поет SP4K.