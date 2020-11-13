«Атака кота»: SP4K и ЛСП выпустили совместный трек

Музыканты SP4K и ЛСП выпустили совместный трек, который называется «Атака кота». Судя по всему, песня войдет в альбом SP4K «Катарсис», который выйдет 4 декабря.
«Атака кота — это fatality в схватке/Надо быть начеку, не ведитесь на лапки/Атака кота не доводит до драки/Цап-царап, и ты уже в катафалке», — поет SP4K.
В прошлом году у SP4K вышел альбом «Аутсайдер». Тогда же «Афиша Daily» поговорила с музыкантом о его дебютной пластинке, песнях девяностых и истерии по хаус-рэпу. А через несколько месяцев Алексей Сущик (так зовут музыканта) представил плейлист на все случаи жизни.
В сентябре у ЛСП вышло два альбома — «Свиное рыло» и «One More City». Во втором случае это финал трилогии, продлившейся пять лет: «Magic City» — «Tragic City» — «One More City». Подробнее о новых работах музыканта можно прочитать в материале «Афиши Daily».