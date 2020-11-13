«Маяк»: Feduk выпустил еще один сингл с грядущего альбома

Сам музыкает описал новый трек словами: «Будет грустно, но правдиво». За несколько часов до выхода сингла его засветил в своем инстаграме Александр Гудков .

Feduk выпустил новую песню «Маяк» — это второй сингл с грядущего альбома «ЙАЙ», спродюсированного группой Cream Soda. Его релиз намечен на 27 ноября.

Предыдущий трек с альбома— «Бэнгер» — появился неделю назад. В его сюжете лежит реальная история из жизни артиста.

Новый альбом Feduk «ЙАЙ» выйдет 27 ноября 2020 года. За все песни на нем отвечает Cream Soda. Изначально пластинку планировали выпустить в сентябре.

Артист рассказывал, что на пластике будут и хаус, и трэп, и R’n’B, и, возможно, грайм. Несмотря на широкий список жанров, пока в треках слышится только хаус в разных его проявлениях.