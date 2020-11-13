Силовики задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Ему грозит до 7 лет лишения свободы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна, в его отношении возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Как утверждает следствие, томский мэр году совершал махинации с участками для строительства жилых домов в интересах аффилированной компании «Томское пиво», основным акционером он является. Кляйн, по версии СК, в 2016 году указал начальнику департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему ложные сведения о земельном участке, принадлежащем «Томскому пиву».

Годом позже чиновник подписал постановление, вносящее изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки некоторой территории Томска. В результате этого был нанесен «существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов».

В данный момент по месту жительства Кляйна и в мэрии проводятся обыски. Силовики также обыскивают служебные помещения «Томского пива» и допрашивают свидетелей.

61-летнего Кляйна избрали мэром Томска в 2013 году. До этого он руководил «Томским пивом», которое считается одним из крупнейших пивоваренных предприятий в Сибири. С 1997 по 2013 Кляйн был депутатом Томской областной думы.