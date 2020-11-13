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Мемуары адвоката Дональда Трампа лягут в основу голливудского фильма

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:56

Мемуары адвоката Майкла Коэна, работавшего на президента США Дональда Трампа, лягут в основу голливудского фильма. Об этом сообщил Daily Mail.

По словам собеседника издания, юрист уже работает над киноадаптацией своей книги «Нелояльный: Мемуары», опубликованной в сентябре 2020 года и ставшей бестселлером по мнению The New York Times. По словам самого Коэна, проект находится «на ранних стадиях».

Над экранизацией книги, как отмечает издание, будут работать известные кинематографисты, в том числе — номинанты на премию «Оскар», чьи имена не были названы. Сейчас команда проекта ведет переговоры с несколькими киностудиями и кастинговыми компаниями.

«Фильм будет о жизни Коэна, работающего на нарциссического социопата, и том как это привело его в тюрьму», — рассказал источник, подчеркнув, что киноадаптация мемуаров адвоката не будет сосредоточена на фигуре Трампа.

Майкл Коэн сотрудничал с Дональдом Трампом с 2007 года и участвовал в его избирательной кампании в 2016 году в качестве советника по юридическим вопросам. В 2018 году он признался в финансовых преступлениях и лишился адвокатской лицензии.

В 2019 году Коэн резко высказался против Трампа на слушаниях в Конгрессе США. Он назвал президента расистом и мошенником. Также Коэн заявил, что Трамп лично дал ему указание солгать на слушаниях о строительстве Trump Tower в Москве — это тяжкое преступление, которое могло быть расценено как повод для объявления президенту импичмента.

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