Disney+ утвердил дату выхода сериала «ВандаВижен». Он появится на стриминговой платформе 15 января

Сериал «ВандаВижен» по вселенной Marvel выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в начале следующего года — премьера назначена на 15 января. Об этом сообщили в официальных аккаунтах платформы в соцсетях.
Зрители ожидали выход шоу уже в конце текущего года из‑за рекламного ролика, в который включили фрагменты сериалов и фильмов, которые покажут в онлайн-кинотеатре в 2020 году. Однако «ВандаВижен» появится все-таки после Нового года — как и планировали изначально.
Предстоящий сериал будет основан на комиксах Marvel об Алой Ведьме и Вижене. Главные роли в шоу исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани. Действие «ВандаВижен» развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Первый сезон будет состоять из шести эпизодов.
На днях Entertainment Weekly рассказал о съемках «ВандаВижен». Оказалось, что шоу снимали перед живой аудиторией — в знак уважения к классическим ситкомам 1950-х годов.
Продюсер Кевин Файги отметил, что сериал будет напрямую связан с фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», в котором героиня Олсен сыграет ключевую роль.