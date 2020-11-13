Disney+ утвердил дату выхода сериала «ВандаВижен». Он появится на стриминговой платформе 15 января

Сериал «ВандаВижен» по вселенной Marvel выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в начале следующего года — премьера назначена на 15 января. Об этом сообщили в официальных аккаунтах платформы в соцсетях.

Зрители ожидали выход шоу уже в конце текущего года из‑за рекламного ролика, в который включили фрагменты сериалов и фильмов, которые покажут в онлайн-кинотеатре в 2020 году. Однако «ВандаВижен» появится все-таки после Нового года — как и планировали изначально.