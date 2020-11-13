перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля о сексе «Северное сияние» 1:52
Zakharov Vadim/Facebook Умер художник-концептуалист Иван Чуйков. Он скончался от COVID-19
Умер художник-концептуалист Иван Чуйков. Он скончался от COVID-19 0:53
«ПостНаука» запустила проект о языках, на которых говорят в России 0:22
YouTube не выпустит традиционный обзор уходящего года. Потому что 2020 год был слишком тяжелым Вчера в 23:44
В Москве разрешат устраивать новогодние корпоративы в ресторанах Вчера в 23:06
Представителя «Аэрофлота» в Великобритании арестовали по делу о госизмене Вчера в 22:26
RollingStone/Twitter Билли Айлиш выпустила новую песню «Therefore I Am»
Билли Айлиш выпустила новую песню «Therefore I Am» Вчера в 21:53
В России хотят сделать второе высшее образование по творческим специальностям бесплатным Вчера в 21:50
«Лента.ру» запустила «Откат-2000» — проект, рассказывающий о жизни в России 20 лет назад Вчера в 21:17
Ответные санкции России, перенос ярмарки non/fiction и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
Полиция и Роспотребнадзор сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» Вчера в 20:30
Nonpalpabilis/Twitter Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви освободили из‑под домашнего ареста
Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви освободили из‑под домашнего ареста Вчера в 20:04
В Карелии для школьников построили копию детского концлагеря. Он нужен, чтобы воспитывать патриотизм Вчера в 18:42
Роман Чимаманды Адичи признан лучшей книгой, получавшей женскую премию за художественную литературу Вчера в 17:55
Власти Москвы рекомендовали магазинам и фуд-кортам подключиться к системе входа по QR-коду Вчера в 17:48
Нетаньяху, Парфенов и Найшуллер примут участие в благотворительном онлайн-сборе для пожилых людей Вчера в 17:31
«Лахта-центр»/Instagram Петербургский «Лахта-центр» наградили премией Emporis Skyscraper Award как «Небоскреб года»
Петербургский «Лахта-центр» наградили премией Emporis Skyscraper Award как «Небоскреб года» Вчера в 17:02
«Калашников» зарегистрировал свой торговый знак для вазелина, вакцин и креветок Вчера в 16:33
Art Weekend объединит более 40 петербургских площадок современного искусства в ноябре Вчера в 16:24
Арнольд Шварценеггер сыграет свою первую большую роль в сериале. Он снимется в шпионском шоу Netflix Вчера в 16:21
Отключить рекламу

В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля о сексе «Северное сияние»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:52

В московском Brick Design Hotel 2 и 3 декабря пройдут премьерные показы интерактивного спектакля «Северное сияние», поставленного режиссерками Еленой Ненашевой и Викой Приваловой. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы представления.

Спектакль будет посвящен природе секса. Взаимодействуя с артистами и инсталляциями, зрители изучат стереотипы и страхи, касающиеся интимной близости, узнают больше о квир-теории, безопасности и асексуальности.

«Для меня этот спектакль — это, прежде всего, исследование, создание пространства для разговора. Я имею в виду не только физическое место, а скорее создание возможности поговорить открыто, свободно и без надрыва о близости, теле, страхах и удовольствии», — говорит Вика Привалова.

По ее словам, цель постановки — подарить зрителям ощущение свободы и возможности выбора, поэтому авторы не предлагают жесткую драматургическую структуру. Они вызывают гостей на диалог, предлагают вектор для размышлений.

«Когда мы думаем об идеальной реакции на спектакль, то представляем, что зрителям захочется откровенно поговорить со своим партнером или изучить подробнее одну из поднятых в спектакле тем. Но это во вторую очередь, в первую очередь, конечно, надеемся, что им просто захочется заняться сексом», — добавляет Елена Ненашева.

В мае «Афиша Daily» рассказывала о телефонных спектаклях, в том числе — о постановке Елены Ненашевой «На расстоянии». В сентябре мы также писали о ее спектакле «Распад», представленном на театральном фестивале «Любимовка».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Цой
Еще один байопик о легендарном рок-музыканте
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
исторический
Дорогие товарищи!
Драма Андрея Кончаловского про расстрел рабочей демонстрации
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить