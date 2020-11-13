В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля о сексе «Северное сияние»

Спектакль будет посвящен природе секса. Взаимодействуя с артистами и инсталляциями, зрители изучат стереотипы и страхи, касающиеся интимной близости, узнают больше о квир-теории, безопасности и асексуальности.

В московском Brick Design Hotel 2 и 3 декабря пройдут премьерные показы интерактивного спектакля «Северное сияние», поставленного режиссерками Еленой Ненашевой и Викой Приваловой. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы представления.

«Для меня этот спектакль — это, прежде всего, исследование, создание пространства для разговора. Я имею в виду не только физическое место, а скорее создание возможности поговорить открыто, свободно и без надрыва о близости, теле, страхах и удовольствии», — говорит Вика Привалова.

По ее словам, цель постановки — подарить зрителям ощущение свободы и возможности выбора, поэтому авторы не предлагают жесткую драматургическую структуру. Они вызывают гостей на диалог, предлагают вектор для размышлений.

«Когда мы думаем об идеальной реакции на спектакль, то представляем, что зрителям захочется откровенно поговорить со своим партнером или изучить подробнее одну из поднятых в спектакле тем. Но это во вторую очередь, в первую очередь, конечно, надеемся, что им просто захочется заняться сексом», — добавляет Елена Ненашева.

В мае «Афиша Daily» рассказывала о телефонных спектаклях, в том числе — о постановке Елены Ненашевой «На расстоянии». В сентябре мы также писали о ее спектакле «Распад», представленном на театральном фестивале «Любимовка».