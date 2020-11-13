«ПостНаука» запустила проект проект о языках, на которых говорят в России

Издательский дом «ПостНаука» запустил образовательный проект «Языки России» — мультимедийный портал, посвященный языкам, на которых говорят или говорили жители России. Об этом рассказал «Нож».

На площадке разместят информацию о фонетике, лексике, морфологии, письменности и фразеологии, в том числе там появятся новости о последних открытиях ученых. Над проектом будут работать авторитетные российские и зарубежные лингвисты.

Специалисты вместе с носителями редких языков расскажут о самобытности речевой культуры разных народов. На сайте появятся не только научные тексты и занимательные истории, но и интерактивные и графические материалы.

Читатели смогут узнать, как правильно произносить мягкие согласные в языке коми, а также выучат уникальные нивхские идеофоны — образные слова, описывающие запахи или тактильные ощущения (например, «кэуркэур» — хруст снега под ногами).