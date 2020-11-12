YouTube не выпустит традиционный обзор уходящего года. Потому что 2020 год был слишком тяжелым

В 2020 году YouTube откажется от своего традиционного видео YouTube Rewind, посвященного главным моментам уходящего года. Об этом компания сообщила в твиттере.
Платформа представляла обзор наиболее значимых событий и трендов ежегодно с 2010 года. Но в этом сезоне решила не выпускать видео, потому что оно, по мнению YouTube, получилось бы слишком тяжелым.
«2020 год был другим. И это не кажется правильным продолжать действовать, будто это не так. Поэтому мы берем перерыв с проектом Rewind в этом году», — сказали в компании.
YouTube поблагодарил авторов, которые размещали свои видео на платформе в 2020 году. «Вы нашли способы поддержать людей, помочь им справиться и заставляли их смеяться. Вы сделали тяжелый год несомненно лучше», — написали представители компании в своем обращении.