YouTube не выпустит традиционный обзор уходящего года. Потому что 2020 год был слишком тяжелым

В 2020 году YouTube откажется от своего традиционного видео YouTube Rewind, посвященного главным моментам уходящего года. Об этом компания сообщила в твиттере.

Платформа представляла обзор наиболее значимых событий и трендов ежегодно с 2010 года. Но в этом сезоне решила не выпускать видео, потому что оно, по мнению YouTube, получилось бы слишком тяжелым.