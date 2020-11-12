Представителя «Аэрофлота» в Великобритании арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал представителя авиакомпании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина — его подозревают в госизмене. Об этом сообщили ТАСС и РИА «Новости».

Федоткину пока не предъявили обвинение, но следствие полагает, что он передавал секретную информацию об общественно-политической ситуации в России британской разведслужбе. Мужчина свою вину не признает.

По информации журналистов, Федоткин останется под стражей до 10 января 2021 года. Ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей. Работодатель мужчины о его аресте не знает.