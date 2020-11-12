В России хотят сделать второе высшее образование по творческим специальностям бесплатным

Минкульт подготовил законопроект, который разрешит получать второе высшее образование по творческим специальностям бесплатно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Ольгу Любимову.

По задумке авторов инициативы, право на бесплатное второе высшее получат те, кто поступает на режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника и переводчика художественной литературы.

Получить образование в творческой сфере можно будет на конкурсной основе. Законопроект уже внесли на рассмотрение в правительство.

Кроме того, в ведомстве сообщили об изменениях в 11 федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования.