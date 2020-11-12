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«Лента.ру» запустила «Откат-2000» — проект, рассказывающий о жизни в России 20 лет назад

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:17

«Лента.ру» решила вспомнить прошлое России и запустила «Откат-2000» — проект о том, как жила страна в 2000 году.

«Откат-2000» — это и тест, который покажет, кем бы вы были 20 лет назад. При его прохождении нужно ввести свой возраст, пол, финансовое положение и город, в котором сейчас проживаете.

© «Откат 2000»

В описании проекта говорится: «2020 год. Охвативший планету коронавирус унес более миллиона жизней и обрушил мировую экономику: прогорают бизнесы, не летают самолеты, растет преступность. Россияне скупают гречку, туалетную бумагу и чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Казалось бы, может ли быть еще страшнее? Может! 20 лет назад мы жили куда хуже, чем в разгар коронавирусного кризиса. Проверим?»

Каждую неделю на «Откате» будут появляться главы о том, что происходило в России в 2000 году. В первой из них журналисты издания рассказывают, какой была экономика в стране 20 лет назад.

© «Откат 2000»

«К 2000 году Россия пребывала в тяжелом положении. За прошедшие 10 лет люди стали жертвами сильнейших экономических потрясений. Россияне пережили развал СССР, эпоху ОПГ, войну в Чечне и разгул неонацистов. Миллионы людей потеряли деньги в финансовых пирамидах, а тысячи бизнесов обанкротились во время дефолта 1998 года. Шли трудные времена…» — пишут авторы.

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